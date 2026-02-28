Росіяни знову атакували критичну та соціальну інфраструктуру Херсонщини, поранені цивільні

наслідки влучання у Херсоні

Упродовж минулої доби російські окупанти обстріляли 28 населених пунктів Херсонщини, постраждали 8 цивільних, пошкоджена інфраструктура.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Новорайськ, Берислав, Томина Балка, Білозерка, Милове, Антонівка, Веселе, Зміївка, Золота Балка, Кізомис, Молодіжне, Микільське, Новокаїри, Придніпровське, Садове, Широка Балка, Степанівка, Бургунка, Дніпровське, Золота Балка, Козацьке, Львове, Одрадокам'янка, Ольгівка, Томарине, Тягинка, Червоний Маяк та місто Херсон.

Через російські обстріли 8 людей дістали поранення.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 11 приватних будинків.

Також окупанти понівечили стільникову вежу, транспортне управління, мікроавтобуси, тролейбуси та приватні автомобілі.