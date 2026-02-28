Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
​Впав відсоток жирів в маслі
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Викрадений і воскреслий: як Україна втратила і повернула картину Караваджо
Росіяни знову атакували критичну та соціальну інфраструктуру Херсонщини, поранені цивільні

Упродовж минулої доби окупанти обстріляли 28 населених пунктів Херсонської області.

наслідки влучання у Херсоні
Фото: Скріншот відео Херсонської ОВА

Упродовж минулої доби російські окупанти обстріляли 28 населених пунктів Херсонщини, постраждали 8 цивільних, пошкоджена інфраструктура.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Новорайськ, Берислав, Томина Балка, Білозерка, Милове, Антонівка, Веселе, Зміївка, Золота Балка, Кізомис, Молодіжне, Микільське, Новокаїри, Придніпровське, Садове, Широка Балка, Степанівка, Бургунка, Дніпровське, Золота Балка, Козацьке, Львове, Одрадокам'янка, Ольгівка, Томарине, Тягинка, Червоний Маяк та місто Херсон.

Через російські обстріли 8 людей дістали поранення.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 11 приватних будинків.

Також окупанти понівечили стільникову вежу, транспортне управління, мікроавтобуси, тролейбуси та приватні автомобілі.

