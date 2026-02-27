Радник міністра оборони: Україна знищила мережу наведення "шахедів" у Білорусі

Українські військові знищили кілька контрольних точок, які забезпечували роботу російських безпілотників-камікадзе "шахедів" з території Білорусі.
Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Бескрестнов (Флеш).
За його словами, деякі точки могли передавати сигнал аж до Києва та на ділянки залізниці на заході України. Одна з них використовувалася для передачі даних розвідувальними БпЛА над столицею, інша – для атак на залізницю Київ–Ковель та західні регіони.
Радник міністра пояснив, що мережа управління "шахедами" працює за принципом радіомодемів: дрони приймають і передають сигнали один одному, виступаючи ретрансляторами. Така схема дозволяє підтримувати зв’язок навіть при знищенні кількох дронів.
Для ефективної роботи цієї мережі використовувалися початкові точки сигналу на високих щоглах (70–90 метрів) біля кордону України з потужними антенами. При цьому високі точки зв’язку на території Росії і окупованих територій добре фіксуються українською радіорозвідкою.
"Наявність таких точок у Білорусі стала несподіванкою. Їх виявили кілька, вони обслуговували "шахеди" у різних частинах нашої країни. Ми не залишили цей процес без реакції", – додав Флеш.
Тривають заходи з нейтралізації загроз та контролю за потенційними каналами управління дронів.