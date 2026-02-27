Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Радник міністра оборони: Україна знищила мережу наведення "шахедів" у Білорусі

Одна з точок використовувалася для передачі даних розвідувальними БпЛА над Києвом.

Радник міністра оборони: Україна знищила мережу наведення "шахедів" у Білорусі
Фото: Сергій Бескрестнов (Флеш)

Українські військові знищили кілька контрольних точок, які забезпечували роботу російських безпілотників-камікадзе "шахедів" з території Білорусі. 

Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Бескрестнов (Флеш).

За його словами, деякі точки могли передавати сигнал аж до Києва та на ділянки залізниці на заході України. Одна з них використовувалася для передачі даних розвідувальними БпЛА над столицею, інша – для атак на залізницю Київ–Ковель та західні регіони.

Радник міністра пояснив, що мережа управління "шахедами" працює за принципом радіомодемів: дрони приймають і передають сигнали один одному, виступаючи ретрансляторами. Така схема дозволяє підтримувати зв’язок навіть при знищенні кількох дронів.

Фото: Сергій Бескрестнов (Флеш)

Для ефективної роботи цієї мережі використовувалися початкові точки сигналу на високих щоглах (70–90 метрів) біля кордону України з потужними антенами. При цьому високі точки зв’язку на території Росії і окупованих територій добре фіксуються українською радіорозвідкою.

"Наявність таких точок у Білорусі стала несподіванкою. Їх виявили кілька, вони обслуговували "шахеди" у різних частинах нашої країни. Ми не залишили цей процес без реакції", – додав Флеш.

Тривають заходи з нейтралізації загроз та контролю за потенційними каналами управління дронів.

Читайте також
