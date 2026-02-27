На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
​Впав відсоток жирів в маслі
​Впав відсоток жирів в маслі
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
ГоловнаСуспільствоЖиття

Прокурори встановили окупантів, які катували людей у центрі Херсона

У 2022 році у центрі Херсона окупанти облаштували катівню в підвалі захопленої будівлі. Там цивільних утримували в темному антисанітарному приміщенні без ліжок, приковували до батарей і майже не давали доступу до вбиральні.

Встановлено окупантів, які катували і розстрілювали людей у Херсоні, повідомили в Офісі генпрокурора.

У 2022 році у центрі Херсона окупанти облаштували катівню в підвалі захопленої будівлі. Там цивільних утримували в темному антисанітарному приміщенні без ліжок, приковували до батарей і майже не давали доступу до вбиральні.

До людей застосовували електрострум, імітували розстріли, погрожували сексуальним насильством, намагаючись вибити інформацію про їхню нібито співпрацю з українськими правоохоронцями.

Слідство встановило, що двоє чоловіків улітку 2022 року вступили до створеної окупаційною владою структури, сформованої за зразком ФСБ РФ. Вони отримали посади в підрозділах “спецоперацій” та “міжрайонного відділу” й займалися пошуком і переслідуванням проукраїнських мешканців.

У липні військові РФ викрали жителя міста, провели допит із погрозами та імітацією страти, після чого понад місяць утримували його в підвалі. Потерпілий неодноразово втрачав свідомість. У середині серпня його вивезли та залишили на одній із вулиць міста.

Іншого херсонця затримали у вересні – його били, катували струмом і вимагали зізнання в наведенні ракетних ударів. 

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури обом учасникам цієї окупаційної структури заочно оголошено підозру у державній зраді, участі в незаконному збройному формуванні та жорстокому поводженні з цивільними.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies