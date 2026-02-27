На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Міноборони визначило розміри щомісячної грошової компенсації за оренду житла для контрактників ЗСУ

Порівняно з 2025 роком, її розмір не змінився.

Міноборони визначило розміри щомісячної грошової компенсації за оренду житла для контрактників ЗСУ
Фото: Міноборони

Міністерство оборони визначило розміри грошової компенсації для військовослужбовців Збройних Сил України за піднайом (найом) ними житлових приміщень за місцем проходження служби.

Як зазначає Міноборони, відповідно до рішення оборонного відомства (від 24.02.2026 N2385/з) розмір відповідної грошової компенсації у 2026 році встановлений на рівні:

  • у місті Київ – 4 560 грн;
  • в обласних центрах – 3 420 грн;
  • в інших населених пунктах – 2 280 грн.

При цьому військовослужбовцям за наявності в них трьох і більше членів сім’ї зазначені розміри грошової компенсації збільшуються в 1,5 раза.

Військовослужбовці Збройних Сил України, а також інших складових Сил оборони мають право на отримання грошової компенсації за піднайом (найом) ними житлових приміщень за місцем проходження служби. Вона призначається в тому випадку, якщо у військовослужбовця немає власного житла на цій території.

Компенсація виплачується військовослужбовцям Збройних Сил України офіцерського (у тому числі особам, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу), рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, курсантам вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які мають сім’ї.

Розмір компенсації визначається Міністерством оборони України щорічно з огляду на наявний фінансовий ресурс, передбачений в кошторисі Міністерства на відповідний бюджетний рік.

