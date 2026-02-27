СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
ЦПД: російська пропаганда поширює фейк про "медичні експерименти" над військовополоненими в Україні

Пропаганда РФ системно поширює наративи про "катування", "таємні тюрми" та "нелюдське поводження" з військовополоненими в Україні.

Фото: Центр протидії дезінформації

Російська пропаганда продовжує інформаційну кампанію з дискредитації України, просуваючи нові бездоказові звинувачення щодо поводження з військовополоненими. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Зокрема, так званий посол з особливих доручень мзс рф родіон мірошник оприлюднив чергову "доповідь", у якій стверджується, що в Україні нібито використовують поранених полонених для "медичних експериментів" і навчання студентів у лікарнях, зокрема в Сумах. Джерелом цієї інформації нібито стали «свідчення» російських військових, які повернулися з полону", – ідеться у повідомленні.

У Центр протидії дезінформації наголошують: подібні заяви є черговим фейком та складовою інформаційної війни проти України. російська сторона системно поширює наративи про "катування", "таємні тюрми" та "нелюдське поводження" з військовополоненими, однак жодних належних доказів цим твердженням не надає.

Водночас Україна діє відповідно до норм міжнародного гуманітарного права та забезпечує прозорий механізм утримання військовополонених. Представники міжнародних організацій мають регулярний доступ до місць їхнього перебування та можливість здійснювати моніторинг умов утримання.

Натомість саме щодо росії міжнародні правозахисні інституції неодноразово фіксували численні випадки катувань, жорстокого поводження та повної ізоляції українських військовополонених, а також відсутність належного доступу міжнародних спостерігачів до них.

У Центрі наголошують, що поширення подібних фейків є частиною ширшої стратегії інформаційного тиску та спробою відвернути увагу від задокументованих порушень з боку російської федерації.

﻿
