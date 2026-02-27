На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Смертельна ДТП на Рівненщині: двоє інженерів отримали підозри через поганий стан дороги

Унаслідок ДТП загинули троє пасажирок позашляховика Landmark, зокрема 13-річна дівчинка. Ще одна вагітна жінка втратила дитину.

Смертельна ДТП на Рівненщині, 31 липня 2023
Фото: прокуратура

Двом інженерам повідомлено про підозру через смертельну ДТП, спричинену поганим станом дороги, повідомляє Офіс генпрокурора

Аварія сталася 31 липня 2023 року у селі Городець на Рівненщині. 39-річна водійка з Київщини на автомобілі Landmark, об’їжджаючи просідання дорожнього покриття, втратила керування автомобілем - машина перекинулася та загорілася.

Унаслідок ДТП загинули троє пасажирок, зокрема 13-річна дівчинка. Ще одна вагітна жінка втратила дитину.

Експертизи встановили: причиною трагедії був саме незадовільний стан дороги - просідання мали бути усунуті або позначені попереджувальними знаками.

Прокурори Рівненської обласної прокуратури повідомили про підозру двом посадовцям, відповідальним за утримання та контроль аварійної ділянки.

  • Інженеру приватного підприємства, на балансі якого перебувала дорога, інкримінують порушення правил щодо безпеки дорожнього руху під час утримання шляхів, що спричинило загибель людей (ст. 288 КК України).
  • Інженеру державної служби, відповідальному за контроль стану дороги, оголошено підозру у службовій недбалості, яка призвела до смерті людей (ч. 3 ст. 367 КК України).

Смертельна ДТП на Рівненщині, 31 липня 2023
Фото: Офіс генпрокурора
Смертельна ДТП на Рівненщині, 31 липня 2023

﻿
