Двом інженерам повідомлено про підозру через смертельну ДТП, спричинену поганим станом дороги, повідомляє Офіс генпрокурора.
Аварія сталася 31 липня 2023 року у селі Городець на Рівненщині. 39-річна водійка з Київщини на автомобілі Landmark, об’їжджаючи просідання дорожнього покриття, втратила керування автомобілем - машина перекинулася та загорілася.
Унаслідок ДТП загинули троє пасажирок, зокрема 13-річна дівчинка. Ще одна вагітна жінка втратила дитину.
Експертизи встановили: причиною трагедії був саме незадовільний стан дороги - просідання мали бути усунуті або позначені попереджувальними знаками.
Прокурори Рівненської обласної прокуратури повідомили про підозру двом посадовцям, відповідальним за утримання та контроль аварійної ділянки.
- Інженеру приватного підприємства, на балансі якого перебувала дорога, інкримінують порушення правил щодо безпеки дорожнього руху під час утримання шляхів, що спричинило загибель людей (ст. 288 КК України).
- Інженеру державної служби, відповідальному за контроль стану дороги, оголошено підозру у службовій недбалості, яка призвела до смерті людей (ч. 3 ст. 367 КК України).