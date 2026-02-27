Двом інженерам повідомлено про підозру через смертельну ДТП, спричинену поганим станом дороги, повідомляє Офіс генпрокурора.

Аварія сталася 31 липня 2023 року у селі Городець на Рівненщині. 39-річна водійка з Київщини на автомобілі Landmark, об’їжджаючи просідання дорожнього покриття, втратила керування автомобілем - машина перекинулася та загорілася.

Унаслідок ДТП загинули троє пасажирок, зокрема 13-річна дівчинка. Ще одна вагітна жінка втратила дитину.

Експертизи встановили: причиною трагедії був саме незадовільний стан дороги - просідання мали бути усунуті або позначені попереджувальними знаками.

Прокурори Рівненської обласної прокуратури повідомили про підозру двом посадовцям, відповідальним за утримання та контроль аварійної ділянки.

Інженеру приватного підприємства, на балансі якого перебувала дорога, інкримінують порушення правил щодо безпеки дорожнього руху під час утримання шляхів, що спричинило загибель людей (ст. 288 КК України).

Інженеру державної служби, відповідальному за контроль стану дороги, оголошено підозру у службовій недбалості, яка призвела до смерті людей (ч. 3 ст. 367 КК України).