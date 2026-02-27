Унаслідок російського обстрілу у Херсоні постраждали цивільні

Російські віська атакували з безпілотника Дніпровський район міста Херсон. Унаслідок атаки постраждали двоє цивільних.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 14:00 російські військові атакували з БпЛА Дніпровський район Херсона", – ідеться у повідомленні.

Відомо, що під ворожий удар у Херсоні потрапили 80-річна жінка та 66-річний чоловік. Вони дістали вибухові травми та уламкові поранення.

Бригада "швидкої" надала постраждалим меддопомогу на місці.