Унаслідок російського обстрілу у Херсоні постраждали цивільні

Російські віська атакували з безпілотника Дніпровський район міста Херсон. Унаслідок атаки постраждали двоє цивільних.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Орієнтовно о 14:00 російські військові атакували з БпЛА Дніпровський район Херсона", – ідеться у повідомленні.
Відомо, що під ворожий удар у Херсоні потрапили 80-річна жінка та 66-річний чоловік. Вони дістали вибухові травми та уламкові поранення.
Бригада "швидкої" надала постраждалим меддопомогу на місці.
- Протягом минулої доби Росія вбила в Херсонській області людину, ще вісьмох поранила. Атакувала 23 населених пункти.