На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
​Впав відсоток жирів в маслі
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Унаслідок російського обстрілу у Херсоні постраждали цивільні

Ворог атакував з БпЛА Дніпровський район Херсона.

Херсон
Фото: Ксенія Новицька

Російські віська атакували з безпілотника Дніпровський район міста Херсон. Унаслідок атаки постраждали двоє цивільних.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 14:00 російські військові атакували з БпЛА Дніпровський район Херсона", – ідеться у повідомленні. 

Відомо, що під ворожий удар у Херсоні потрапили 80-річна жінка та 66-річний чоловік. Вони дістали вибухові травми та уламкові поранення. 

Бригада "швидкої" надала постраждалим меддопомогу на місці.

﻿
