На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
​Впав відсоток жирів в маслі
​Впав відсоток жирів в маслі
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
ГоловнаСуспільствоВійна

ДПСУ: Росіяни атакували Костянтинівку на Донеччині фосфорними боєприпасами

Ворожий обстріл зафіксували пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" ДПСУ.

ДПСУ: Росіяни атакували Костянтинівку на Донеччині фосфорними боєприпасами
обстріл Костянтинівки
Фото: ДПСУ

У Костянтинівці Донецької області російські війська завдали чергового удару по житлових кварталах, застосувавши фосфорні боєприпаси, заборонені міжнародним гуманітарним правом.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Це зафіксували пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" ДПСУ, які випадково зняли на відео наслідки атаки та опублікували запис у відкритому доступі.

"Тут досі перебувають мирні жителі міста. Попри це, ворог безжально завдав по цивільних удар фосфором – забороненою речовиною, яка спричиняє тяжкі наслідки для здоров’я", – ідеться у повідомленні.

На відео видно, що росіяни вели обстріл саме по житловому кварталу, де все ще залишаються мирні мешканці міста. 

  • За інформацією Генштабу ЗСУ, вчора загарбники завдали по території України двох ракетних ударів, застосувавши 44 ракети, 80 авіаційних ударів, скинувши 268 керованих авіаційних бомб. 
  • Крім цього, залучили для ураження 6607 дронів-камікадзе та здійснили 3154 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 71 – із реактивних систем залпового вогню.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies