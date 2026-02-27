У Костянтинівці Донецької області російські війська завдали чергового удару по житлових кварталах, застосувавши фосфорні боєприпаси, заборонені міжнародним гуманітарним правом.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Це зафіксували пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" ДПСУ, які випадково зняли на відео наслідки атаки та опублікували запис у відкритому доступі.

"Тут досі перебувають мирні жителі міста. Попри це, ворог безжально завдав по цивільних удар фосфором – забороненою речовиною, яка спричиняє тяжкі наслідки для здоров’я", – ідеться у повідомленні.

На відео видно, що росіяни вели обстріл саме по житловому кварталу, де все ще залишаються мирні мешканці міста.

За інформацією Генштабу ЗСУ, вчора загарбники завдали по території України двох ракетних ударів, застосувавши 44 ракети, 80 авіаційних ударів, скинувши 268 керованих авіаційних бомб.