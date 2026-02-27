Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
​Впав відсоток жирів в маслі
​Впав відсоток жирів в маслі
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
ГоловнаСуспільствоПодії

Посадовця Служби відновлення підозрюють у завищенні вартості дорожніх робіт на трасі «Долина - Хуст»

Збитки оцінені у понад 3,1 мільйона гривень. Раніше підозру отримав інженер технічного нагляду - чинний депутат Міжгірської районної ради. Також прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього директора підприємства-підрядника.

Посадовця Служби відновлення підозрюють у завищенні вартості дорожніх робіт на трасі «Долина - Хуст»
Фото: Офіс генпрокурора

Посадовця Служби відновлення та розвитку інфраструктури підозрюють у завищенні вартості дорожніх робіт на трасі «Долина - Хуст». Про це повідомив Офіс генпрокурора

За даними слідства, під час виконання ремонтних робіт посадовець підписав 14 актів приймання будівельних робіт, у яких було штучно завищено показник середньої кошторисної заробітної плати. Замість затверджених 10 тисяч гривень у документах зазначили 14,5 тисячі гривень. Це призвело до необґрунтованого збільшення вартості робіт більш ніж на 3,1 мільйона гривень.

Закарпатська обласна прокуратура повідомила посадовцю про підозру у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Раніше підозру отримав інженер технічного нагляду - чинний депутат Міжгірської районної ради, який погодив акти з недостовірними даними, що дало змогу перерахувати кошти за роботи, фактично не виконані.

Також прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього директора підприємства-підрядника, якого слідство вважає організатором схеми завищення вартості асфальтобетонних сумішей та робіт.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies