Посадовця Служби відновлення підозрюють у завищенні вартості дорожніх робіт на трасі «Долина - Хуст»

Збитки оцінені у понад 3,1 мільйона гривень. Раніше підозру отримав інженер технічного нагляду - чинний депутат Міжгірської районної ради. Також прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього директора підприємства-підрядника.

Посадовця Служби відновлення та розвитку інфраструктури підозрюють у завищенні вартості дорожніх робіт на трасі «Долина - Хуст». Про це повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, під час виконання ремонтних робіт посадовець підписав 14 актів приймання будівельних робіт, у яких було штучно завищено показник середньої кошторисної заробітної плати. Замість затверджених 10 тисяч гривень у документах зазначили 14,5 тисячі гривень. Це призвело до необґрунтованого збільшення вартості робіт більш ніж на 3,1 мільйона гривень.

Закарпатська обласна прокуратура повідомила посадовцю про підозру у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Раніше підозру отримав інженер технічного нагляду - чинний депутат Міжгірської районної ради, який погодив акти з недостовірними даними, що дало змогу перерахувати кошти за роботи, фактично не виконані.

Також прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього директора підприємства-підрядника, якого слідство вважає організатором схеми завищення вартості асфальтобетонних сумішей та робіт.