The Telegraph: Британія та Франція завершують підготовку десантників до можливої миротворчої місії в Україні

Загалом у навчаннях задіяні близько 2000 британських і французьких військових.

The Telegraph: Британія та Франція завершують підготовку десантників до можливої миротворчої місії в Україні
ілюстративне фото: британський десантник
Фото: EPA/UPG

Британські та французькі десантники проводять фінальний етап підготовки до потенційної миротворчої місії в Україні у разі укладення угоди про припинення вогню. Про це повідомляє The Telegraph.

Навчання відбулися 24 лютого у французькій Бретані в межах маневрів «Оріон», які триватимуть до 3 березня. У тренуваннях взяли участь понад 600 військових із 16-ї десантно-штурмової бригади Великої Британії разом із бійцями 11-ї парашутно-десантної бригади Франції. Загалом у навчаннях задіяні близько 2000 британських і французьких військових.

Десантники відпрацювали імітацію повітряного рейду, висадку з транспортних літаків, розгортання оборони, відбиття умовних атак, засідки та штурмові дії. За даними британського Міноборони, сценарій передбачав «підтримку союзника по НАТО у боротьбі з повстанським рухом і загрозою вторгнення».

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявляв, що Лондон і Париж готові очолити миротворчу місію в Україні після досягнення припинення вогню між Києвом і Москвою. Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Велика Британія та Франція можуть направити приблизно по 5000 військових кожна.

﻿
