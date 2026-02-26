Російські виші беруть активну участь у вербуванні студентів на війну в Україні

Вищі навчальні заклади Росії дедалі частіше долучаються у процеси мобілізації людей до війська.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

У російських медіа почала зʼявлятися інформація про запровадження для вишів щомісячних квот на відправку студентів на війну. Також формуються списки із «перспективних» студентів, потенційно придатних до служби.

" Університети зобов'язані звітувати про «проведену роботу» перед головним управлінням кадрів міноборони. Від кожного факультету РЕУ ім. плеханова вимагають щомісяця відправляти на фронт двох студентів – вербувати їх змушують старост груп. Паралельно аналогічна практика запрацювала у вишах по всіх регіонах рф. Студентів з академзаборгованостями цілеспрямовано відбирають як першу групу «агітації» – їм пропонують альтернативу відрахуванню. На ухвалення рішення дають три дні", - йдеться в повідомленні.

Рекламні оголошення про контракти розміщені у щонайменше 16 петербурзьких вишах. Студентам пропонують гроші та «спеціальний строковий контракт» на один рік; академвідпустку на час служби.

Як розповіли в розвідці, обіцяне «право звільнитися через рік» виявилось фікцією. Виші підписували звичайні безстрокові військові контракти, що не підлягають розірванню. До того ж стандартний контракт міноборони не містить жодних обмежень за родом військ – командування наділене правом скеровувати «оператора БпЛА» у будь-який підрозділ, включно зі штурмовими.

Як повідомляє ЦПД, це не єдина практика вербування студентів на війну. Університети росії масово агітують підписувати контракти у підрозділах безпілотних систем замість навчання. За це обіцяють академічну відпустку на час служби, а подекуди навіть грошову винагороду. Набір у «безпілотні війська» ведеться також на окупованих територіях.