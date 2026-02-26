​НАБУ планує завершити розслідування справи «Міндічгейту» до кінця літа

Головний детектив НАБУ у справі «Міндічгейту» Олександр Абакумов заявив на засіданні Комітету ВРУ з питань антикорупційної політики, що розслідування ще триває, і закінчити його планують якнайшвидше.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

«Для того, щоб ця справа була дуже якісно розслідувана, нам потрібен час. З листопада (2025 року, — ред.) законодавство дає нам максимальний термін проведення розслідування до року. Тобто до листопада (2026 року, — ред.) ми зобов’язані закінчити справу. Ми намагаємося зробити це максимально швидко. Я впевнений, що не будемо тягнути до листопада, але, мабуть, до кінця літа нам точно знадобиться час», – сказав Абакумов.

Він підкреслив методичність роботи НАБУ і результати вже проведених дій.

«Ми методично працюємо над притягненням до відповідальності осіб, які задіяні у цій великій схемі. Те, що ми затримали колишнього міністра енергетики, який потім був міністром юстиції (Герман Галущенко, — ред.), підтверджує, що ми рухаємося системно. Щодо всіх, щодо кого будуть зібрані достатньо доказів для повідомлення про підозру, вони отримають відповідні документи. Однак ви питаєте про результат у той час, як розслідування ще триває», — додав він.

Абакумов також наголосив на масштабності слідства та міжнародній співпраці.

«Розслідування дуже велике, залучена велика кількість детективів і зараз ми співпрацюємо з понад 15 юрисдикціями у рамках міжнародно-правової допомоги. Така співпраця не завжди швидка. Ми дуже вдячні тим, хто вже надав відповіді на наші запити, і саме завдяки цьому стало можливим повідомити про підозру колишньому міністру», — підкреслив детектив.

Щодо посередників і в.о. голови Енергоатома Павла Ковтонюка, якого також згадують на плівках у справі, детектив повідомив, що «є ряд проваджень щодо людей, які виконують посередницьку функцію у схемі торгівлі електроенергією. Ми розслідуємо їх і повідомимо суспільство, коли буде підозра. Щодо керівника «Енергоатому», ми з’ясовуємо факти щодо можливого отримання передоплати та вигоди для членів цієї злочинної організації. Всі ці результати будуть оприлюднені після завершення розслідування».

Справа "Мідас"