Керівники САП та НАБУ попередили про нові атаки на антикорупційну систему

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос та керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявили, що загрози для антикорупційної системи досі залишаються, і тому можливі нові атаки на відомства.
Про це очільники НАБУ та САП заявили під час засідання Комітету ВРУ з питань антикорупційної політики у справі Міндічгейту, передає кореспондентка Lb.ua.
"Ключові передумови можливості такої атаки – не усунуті. Всі ті вразливості і слабкості системи, які були використані проти нас, і ключові особи, які використовувались проти НАБУ – вони фактично залишаються на своїх позиціях. Я маю на увазі в правоохоронних органах", – сказав Кривонос.
Клименко додав, що ніхто не поніс відповідальності за спробу знищити незалежність НАБУ та САП.
"Люди, які безпосередньо брали участь в атаці на НАБУ влітку, не те що не понесли жодної відповідальності, вони отримали певні заохочення. Когось підвищили по службі, комусь дали генеральське звання і, звичайно, вони думають, що рухаються у правильному напрямку. Потрібно продовжувати знищувати антикорупційну систему – тоді вище політичне керівництво тебе заохотить до цього", – зазначив керівник САП.
Контекст
- Торік інформаційні атаки на НАБУ відбувалися паралельно зі спробою влади підпорядкувати НАБУ і САП генеральному прокурору. Низка великих телеграм-каналів не висвітлювала протести, які українці проводили на підтримку збереження незалежності антикорупційних органів.
- УП писала, що телеграм-канали під час атаки на НАБУ поширювали фейки про зв'язок Бюро з Росією. Понад половина дописів низки каналів на тему НАБУ згадувала про Бюро в негативному контексті.
- 19 лютого 2026 року Кривонос повідомив про нову хвилю інформаційної атаки на Бюро.