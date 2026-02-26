26 лютого близько 16:10 через російський обстріл Корабельного району Херсона постраждали двоє людей.
Про це повідомила обласна військова адміністрація.
Чоловік і жінка на момент атаки перебували на вулиці, вони отримали контузії, вибухові й закриті черепно-мозкові травми.
Постраждалого доставили до лікарні у середньому стані тяжкості. Жінці бригада “швидкої” надала допомогу на місці.
- Росіяни постійно атакують Херсон, особливо часто використовуючи дрони. Ними ворог цілиться у цивільних і транспорт, також під обстрілом уся інфраструктура.