Російська армія обстріляла Херсон і понівечила там мечеть. Люди не постраждали.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
"На фото - наслідки атаки російських окупантів на мечеть мусульманської релігійної громади у Херсоні", – написали у телеграмі і опублікували фото ушкоджень.
Внаслідок обстрілу у будівлі вибито вікна, пошкоджено фасад та внутрішні приміщення.
"Навіть у священний для мусульман місяць Рамадан росіяни вкотре відкрито демонструють, що для них не існує жодних релігійних цінностей", – зазначили у адміністрації.