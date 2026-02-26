У будівлі вибито вікна, пошкоджено фасад та внутрішні приміщення.

Російська армія обстріляла Херсон і понівечила там мечеть. Люди не постраждали.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

"На фото - наслідки атаки російських окупантів на мечеть мусульманської релігійної громади у Херсоні", – написали у телеграмі і опублікували фото ушкоджень.

Фото: Херсонська ОВА Наслідки російської атаки

Внаслідок обстрілу у будівлі вибито вікна, пошкоджено фасад та внутрішні приміщення.

"Навіть у священний для мусульман місяць Рамадан росіяни вкотре відкрито демонструють, що для них не існує жодних релігійних цінностей", – зазначили у адміністрації.