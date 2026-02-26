Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни понівечили мечеть у Херсоні

У будівлі вибито вікна, пошкоджено фасад та внутрішні приміщення.

Росіяни понівечили мечеть у Херсоні
наслідки російської атаки у Херсоні
Фото: Херсонська ОВА

Російська армія обстріляла Херсон і понівечила там мечеть. Люди не постраждали.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

"На фото - наслідки атаки російських окупантів на мечеть мусульманської релігійної громади у Херсоні", – написали у телеграмі і опублікували фото ушкоджень.

Наслідки російської атаки
Фото: Херсонська ОВА
Наслідки російської атаки

Внаслідок обстрілу у будівлі вибито вікна, пошкоджено фасад та внутрішні приміщення.

"Навіть у священний для мусульман місяць Рамадан росіяни вкотре відкрито демонструють, що для них не існує жодних релігійних цінностей", – зазначили у адміністрації. 

наслідки російської атаки
Фото: Херсонська ОВА
наслідки російської атаки

﻿
