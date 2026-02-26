144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Правоохоронці затримали ще 4 продавців «трофейної» зброї в Україні

Серед вилученого у зловмисників – російські автомати АК-12 з глушниками, гранатомети, снайперські гвинтівки та майже 2 кг вибухівки.

Фото: СБУ

Служба безпеки та Національна поліція викрили ще чотирьох організаторів нелегального продажу «трофейної» зброї у різних регіонах України. 

Так, у Києві затримано 57-річного рецидивіста, який раніше відбував покарання за вбивство, а після терміну відбування зайнявся підпільною торгівлею бойовими засобами ураження.

До нелегального бізнесу він залучив свого 65-річного знайомого. Разом вони налагодили канал незаконного переправлення в столицю «трофейної» зброї з фронтових районів сходу України.

У подальшому ділки зберігали озброєння у підвалі приватного домоволодіння для продажу. Під час обшуку в затриманих вилучено 56 одиниць стрілецької зброї, понад 5,5 тис. набоїв і навіть 30-мм станковий автоматичний гранатомет.

Також у Солом'янському районі столиці викрито ділка, який в орендованій квартирі та власному автомобілі зберігав 15 автоматів Калашникова для збуту.

На Дніпропетровщині затримано 54-річного автомеханіка з Кам'янського району, який на власному подвір’ї облаштував схрон для зберігання пластиду і тротилу з детонаторами, а також ящиків з набоями.

Правоохоронці затримали фігуранта, коли він у месенджерах підшукував клієнтів для збуту прихованого арсеналу.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Затриманим загрожує до 7 років позбавлення волі. Всі вилучені бойові засоби ураження буде передано для потреб Сил оборони на фронті.

