Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
ГоловнаСуспільствоПодії

СБУ просила помістити детектива НАБУ Магамедрасулова у «погану камеру» у справі Міндічгейту

Заступник міністра юстиції Євген Пікалов підтвердив, що прохання про «погану камеру» для детектива НАБУ дійсно надходило, але він не перевіряв, хто саме його ініціював, і не вважав це частиною своєї компетенції. 

СБУ просила помістити детектива НАБУ Магамедрасулова у «погану камеру» у справі Міндічгейту
Голова Комітету Анастасія Радіна під час засідання Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики
Фото: Анна Стешенко

Голова Комітету ВРУ з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна під час засідання розкритикувала Мін’юст за бездіяльність після повідомлення про прохання СБУ помістити детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова у неналежні умови тримання.

«Ви отримали інформацію про протиправне прохання СБУ і нічого не зробили, щоб його припинити чи встановити винних?» — запитала Радіна у заступника міністра юстиції Євгена Пікалова.

Пікалов підтвердив, що прохання про «погану камеру» для детектива НАБУ дійсно надходило, але він не перевіряв, хто саме його ініціював, і не вважав це частиною своєї компетенції. 

Він зазначив, що дав вказівку діяти «виключно по закону» і що камера, у якій утримували Магамедрасулова, «не була найгіршою» і не мала сусідів.

За словами Радіної, Мін’юст фактично не відреагував на потенційне перевищення повноважень і не забезпечив достойні умови тримання детектива, хоча прохання від СБУ виглядало явно протиправним.

