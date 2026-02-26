СБУ просила помістити детектива НАБУ Магамедрасулова у «погану камеру» у справі Міндічгейту

Заступник міністра юстиції Євген Пікалов підтвердив, що прохання про «погану камеру» для детектива НАБУ дійсно надходило, але він не перевіряв, хто саме його ініціював, і не вважав це частиною своєї компетенції.

Голова Комітету Анастасія Радіна під час засідання Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики

Голова Комітету ВРУ з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна під час засідання розкритикувала Мін’юст за бездіяльність після повідомлення про прохання СБУ помістити детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова у неналежні умови тримання.

«Ви отримали інформацію про протиправне прохання СБУ і нічого не зробили, щоб його припинити чи встановити винних?» — запитала Радіна у заступника міністра юстиції Євгена Пікалова.

Пікалов підтвердив, що прохання про «погану камеру» для детектива НАБУ дійсно надходило, але він не перевіряв, хто саме його ініціював, і не вважав це частиною своєї компетенції.

Він зазначив, що дав вказівку діяти «виключно по закону» і що камера, у якій утримували Магамедрасулова, «не була найгіршою» і не мала сусідів.

За словами Радіної, Мін’юст фактично не відреагував на потенційне перевищення повноважень і не забезпечив достойні умови тримання детектива, хоча прохання від СБУ виглядало явно протиправним.