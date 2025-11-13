Руслана Магамедрасулова та його батька утримують у СІЗО за звинуваченнями з боку СБУ. Їх затримали за день до голосування скандального закону, який послаблював НАБУ й САП.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) у відповідь на запит підтвердило, що їхній детектив Руслан Магамедрасулов документував Тимура Міндіча та інших осіб, причетних до злочинної схеми, яку викрили в межах операції «Мідас», повідомляє Центр протидії корупції.

«За результатами розгляду повідомляємо, що керівник Четвертого підрозділу детективів Четвертого Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Магамедрасулов Р.С. здійснював документування осіб, причетних до злочинної схеми, виявленої під час операції з викриття корупції у сфері енергетики під назвою «Мідас», — зазначили в НАБУ у відповідь на запит Олени Щербан, адвокатки, заступниці виконавчого директора Центру протидії корупції (ЦПК).

Фото: ЦПК

Руслана Магамедрасулова та його батька утримують у СІЗО за звинуваченнями, які висунула Служба безпеки України. Їх затримали за день до голосування скандального закону, який послаблював НАБУ й САП.

СБУ стверджує, що Магамамедрасулов та його батько намагалися продати технічну коноплю в російський Дагестан. Як зазначає ЦПК, доказ СБУ — запис, де говориться про продаж цієї технічної коноплі в Узбекистан, а не Дагестан. Свідку, який повідомив останнє, СБУ також вручило підозру у неправдивих свідченнях. ЦПК зазначає, що згідно з законом лише суд може перевірити правдивість свідчень після того, як дослідить усі докази.