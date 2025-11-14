На Київщині через російську атаку постраждали шестеро людей

Керівник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив у Telegram про шістьох постраждалих внаслідок масованого обстрілу росіянами столичного регіону.

У Фастівському районі множинні рани плеча отримав чоловік 1985 року народження, його госпіталізували.

У Вишгородському районі троє травмованих: 47-річний чоловік з різаною раною передпліччя, 7-річна дитина з травмою обличчя та 56-річний чоловік з пошкодженням лобної ділянки голови.

У Бучанському районі жінці 1969 року народження посікло руку. У Білій Церкві чоловік зазнав термічних опіків тіла.

Загалом наслідки атаки фіксують у п'яти районах області. Пошкоджені приватні будинки, виробничі та складські приміщення, автомобілі.