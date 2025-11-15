До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
ГоловнаСуспільствоВійна

На Запоріжжі ворог здійснив понад 660 ударів по цивільній інфраструктурі

Постраждалих немає.

На Запоріжжі ворог здійснив понад 660 ударів по цивільній інфраструктурі
Фото: Іван Федоров, Запорізька ОВА

Упродовж доби російські окупанти завдали 663 удари по 18 населених пунктах Запорізької області. 

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. 

"Війська рф здійснили 4 авіаційних удари по Оріхову, Гуляйполю, Тернуватому та Червоному.  403 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Кушугум, Комишуваху, Біленьке, Червонодніпровку, Широке, Приморське, Степове, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Солодке, Зелений Гай та Варварівку", — ідеться у повідомленні. 

Також відбулося 6 обстрілів з РСЗВ по Новоандріївці, Малій Токмачці, Рівнопіллю та Зеленому Гаю. 

250 артилерійських ударів завдано по території Приморського, Степового, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Солодкого та Зеленого Гаю. 

Надійшло 25 повідомлень про пошкодження житла, закладів освіти, магазинів, автомобілів та господарських будівель. 

Постраждалих немає.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies