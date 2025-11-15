На Запоріжжі ворог здійснив понад 660 ударів по цивільній інфраструктурі

Упродовж доби російські окупанти завдали 663 удари по 18 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Війська рф здійснили 4 авіаційних удари по Оріхову, Гуляйполю, Тернуватому та Червоному. 403 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Кушугум, Комишуваху, Біленьке, Червонодніпровку, Широке, Приморське, Степове, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Солодке, Зелений Гай та Варварівку", — ідеться у повідомленні.

Також відбулося 6 обстрілів з РСЗВ по Новоандріївці, Малій Токмачці, Рівнопіллю та Зеленому Гаю.

250 артилерійських ударів завдано по території Приморського, Степового, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Солодкого та Зеленого Гаю.

Надійшло 25 повідомлень про пошкодження житла, закладів освіти, магазинів, автомобілів та господарських будівель.

Постраждалих немає.