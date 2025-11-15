Ворог протягом дня вбив 1 і поранив 5 мешканців Дніпропетровщини.

Про це повідомив виконувач обов’язків голови обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

Покровська, Марганецька, Червоногригорівська, Мирівська громади, що на Нікопольщині, а також райцентр потерпали протягом дня від ворожих атак. Агресор бив FPV-дронами та артилерією.

Постраждали 5 людей. Пошкоджені комунальне підприємство, 2 заправки, магазин. Зайнявся дачний будинок, понівечені 3 приватні оселі і 3 господарські споруди, кілька авто, зачепило газогони та лінію електропередач.

На Синельниківщині російська армія атакувала Миколаївську і Покровську громади. Цілила КАБами та БпЛА.

Загинув чоловік. Виникла пожежа. Потрощені 13 приватних осель.