До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
ГоловнаСуспільствоНаука і релігія

Папа Римський відреагував на нові атаки Росії

«Ці удари призводять до загибелі й поранень людей, серед них є діти, та завдають серйозної шкоди цивільній інфраструктурі», - наголосив Понтифік.

Папа Римський відреагував на нові атаки Росії
Папа Римський Лев XIV
Фото: EPA/UPG

Папа Римський Лев XIV прокоментував нові російські обстріли України.

Про це йдеться у дописі Понтифіка на сторінці у соцмережі Х.

«Зі смутком стежу за новинами про атаки, які й далі вражають численні українські міста, зокрема, Київ. Ці удари призводять до загибелі й поранень людей, серед них є діти, та завдають серйозної шкоди цивільній інфраструктурі, залишаючи родини без домівок у період похолодання. Запевняю у своїй близькості до народу, який так тяжко випробуваний. Ми не повинні звикати до війни та руйнувань!», - написав глава Католицької церкви.

Папа Римський закликав до молитви за справедливий і тривалий мир «в охопленій війною Україні».
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies