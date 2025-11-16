Папа Римський відреагував на нові атаки Росії

«Ці удари призводять до загибелі й поранень людей, серед них є діти, та завдають серйозної шкоди цивільній інфраструктурі», - наголосив Понтифік.

Папа Римський Лев XIV прокоментував нові російські обстріли України.

Про це йдеться у дописі Понтифіка на сторінці у соцмережі Х.

«Зі смутком стежу за новинами про атаки, які й далі вражають численні українські міста, зокрема, Київ. Ці удари призводять до загибелі й поранень людей, серед них є діти, та завдають серйозної шкоди цивільній інфраструктурі, залишаючи родини без домівок у період похолодання. Запевняю у своїй близькості до народу, який так тяжко випробуваний. Ми не повинні звикати до війни та руйнувань!», - написав глава Католицької церкви.

Папа Римський закликав до молитви за справедливий і тривалий мир «в охопленій війною Україні».