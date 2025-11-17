Зеленський вважає, що поки що для очистки влади від корупції зроблено "недостатньо"

Президент України Володимир Зеленський вважає, що станом на зараз для очищення системи управління від корупції зроблено недостатньо. Про це він сказав на пресконференції у Франції.
Президент не надав конкретики, які саме заходи для подальшої боротьби з корупцією будуть зроблені. Але сказав, що вони триватимуть.
Сьогодні вранці прем'єрка Юлія Свириденко анонсувала перезапуск наглядових рад у державних компаніях зі сфери енергетики. Першою буде наглядова рада "Енергоатому", в якому діяла схема відкатів. За час реалізації схеми її учасники отримали і відмили $100 млн.
Організатором схеми слідство вважає бізнесмена, співвласника "Студії «Квартал 95»" Тимура Міндіча. Підозри отримали і ексрадник тодішнього міністра енергетики Ігор Миронюк, четверо працівників бек-офісу, що діяв в квартирі Андрія Деркача, виконавчий директор з фізичної безпеки і захисту "Енергоатому" Дмитро Басов. Також підозра оголошена колишньому віцепрем'єру Олексію Чернишову.
Проти двох фігурантів, Олександра Цукерман і Тимура Міндіча, Рада нацбезпеки і оборони за дорученням Зеленського застосувала трирічні санкції. Обидва втекли з України.