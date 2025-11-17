Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
ГоловнаСуспільствоПодії

Зеленський вважає, що поки що для очистки влади від корупції зроблено "недостатньо"

Він анонсував подальші кроки, але не уточнив, які. 

Зеленський вважає, що поки що для очистки влади від корупції зроблено "недостатньо"
Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський вважає, що станом на зараз для очищення системи управління від корупції зроблено недостатньо. Про це він сказав на пресконференції у Франції.

Президент не надав конкретики, які саме заходи для подальшої боротьби з корупцією будуть зроблені. Але сказав, що вони триватимуть.

Сьогодні вранці прем'єрка Юлія Свириденко анонсувала перезапуск наглядових рад у державних компаніях зі сфери енергетики. Першою буде наглядова рада "Енергоатому", в якому діяла схема відкатів. За час реалізації схеми її учасники отримали і відмили $100 млн.

Організатором схеми слідство вважає бізнесмена, співвласника "Студії «Квартал 95»" Тимура Міндіча. Підозри отримали і ексрадник тодішнього міністра енергетики Ігор Миронюк, четверо працівників бек-офісу, що діяв в квартирі Андрія Деркача, виконавчий директор з фізичної безпеки і захисту "Енергоатому" Дмитро Басов. Також підозра оголошена колишньому віцепрем'єру Олексію Чернишову. 

Проти двох фігурантів, Олександра Цукерман і Тимура Міндіча, Рада нацбезпеки і оборони за дорученням Зеленського застосувала трирічні санкції. Обидва втекли з України. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies