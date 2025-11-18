База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
ГоловнаСуспільствоПодії

Службовців Київської ОДА підозрюють у привласненні 4,5 мн грн на будівництві школи-садка

Слідство встановило, що посадовці в документації вказували роботи, які фактично не проводилися.

Службовців Київської ОДА підозрюють у привласненні 4,5 мн грн на будівництві школи-садка
Службовців Київської ОДА підозрюють у привласненні 4,5 мн грн
Фото: прокуратура

Службовців Київської ОДА підозрюють у привласненні 4,5 млн грн на будівництві школи-садка в селі Бобриця, повідомляє Офіс генпрокурора. 

За даними слідства, посадовці Департаменту регіонального розвитку та керівники підрядних компаній вносили до актів виконаних робіт неправдиві дані — вказували роботи, які фактично не проводилися. Це дозволяло незаконно перераховувати кошти підряднику, виводити їх у готівку та розподіляти між учасниками схеми.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру шістьом особам — двом директорам і двом працівникам підрядних організацій, а також двом посадовцям Київської ОДА. Їм інкримінують заволодіння бюджетними коштами в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 КК України).

Прокурори готують клопотання до суду про обрання запобіжних заходів.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies