Слідство встановило, що посадовці в документації вказували роботи, які фактично не проводилися.

Службовців Київської ОДА підозрюють у привласненні 4,5 млн грн на будівництві школи-садка в селі Бобриця, повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, посадовці Департаменту регіонального розвитку та керівники підрядних компаній вносили до актів виконаних робіт неправдиві дані — вказували роботи, які фактично не проводилися. Це дозволяло незаконно перераховувати кошти підряднику, виводити їх у готівку та розподіляти між учасниками схеми.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру шістьом особам — двом директорам і двом працівникам підрядних організацій, а також двом посадовцям Київської ОДА. Їм інкримінують заволодіння бюджетними коштами в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 КК України).

Прокурори готують клопотання до суду про обрання запобіжних заходів.