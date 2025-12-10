У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка

Поліція встановлює обставини смерті чоловіка у Печерському районі столиці.
Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram.
Зазначається, що на тілі загиблого є ознаки насильницької смерті, а саме – ножові поранення.
"Сьогодні близько 08:00 години до правоохоронців надійшла інформація про виявлення у одній з квартир місцевої багатоповерхівки тіла 41-річного киянина із ножовими пораненнями", – йдеться у повідомленні.
Наразі, на місці працює слідчо-оперативна група районного управління поліції, оперативники та судово-медичний експерт.
Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.
Джерела "Інтерфакс-Україна" повідомили, що йдеться про Дмитра Каденюка, який є сином першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка.
- Про Дмитра відомо, що він з відзнакою закінчив Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка та був провідним спеціалістом державного космічного агентства України. Він був єдиною дитиною космонавта.
- Перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк помер 31 січня 2018 року у віці 67 років. Його дружина Віра була викладачкою англійської мови вищої категорії.