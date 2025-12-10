У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка

На тілі загиблого є ознаки насильницької смерті. На місці працює поліція.

Поліція на місці злочину
Фото: Нацполіція

Поліція встановлює обставини смерті чоловіка у Печерському районі столиці.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram.

Зазначається, що на тілі загиблого є ознаки насильницької смерті, а саме – ножові поранення.

"Сьогодні близько 08:00 години до правоохоронців надійшла інформація про виявлення у одній з квартир місцевої багатоповерхівки тіла 41-річного киянина із ножовими пораненнями", – йдеться у повідомленні.

Наразі, на місці працює слідчо-оперативна група районного управління поліції, оперативники та судово-медичний експерт.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Джерела "Інтерфакс-Україна" повідомили, що йдеться про Дмитра Каденюка, який є сином першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка.

  • Про Дмитра відомо, що він з відзнакою закінчив Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка та був провідним спеціалістом державного космічного агентства України. Він був єдиною дитиною космонавта.
  • Перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк помер 31 січня 2018 року у віці 67 років. Його дружина  Віра була викладачкою англійської мови вищої категорії.
﻿
