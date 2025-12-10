Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони ліквідували 1010 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні близько 1 183 620 військових. 

Сили оборони ліквідували 1010 російських окупантів
Фото: скрін відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1010 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 183 620 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.12.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 183 620 (+1 010)
  • танків – 11 404 (+1)
  • бойових броньованих машин – 23 692 (+1)
  • артилерійських систем – 34 969 (+25) 
  • РСЗВ – 1 563 (+0) 
  • засоби ППО – 1 253 (+0)
  • літаків – 431 (+0)
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 89 066 (+177) 
  • крилаті ракети – 4 058 (+0) 
  • кораблі / катери – 28 (+0) 
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 69 350 (+107)
  • спеціальна техніка – 4 019 (+0). 

Дані уточнюються. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies