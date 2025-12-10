Сили оборони ліквідували 1010 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1010 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 183 620 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.12.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 183 620 (+1 010)
- танків – 11 404 (+1)
- бойових броньованих машин – 23 692 (+1)
- артилерійських систем – 34 969 (+25)
- РСЗВ – 1 563 (+0)
- засоби ППО – 1 253 (+0)
- літаків – 431 (+0)
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 89 066 (+177)
- крилаті ракети – 4 058 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 69 350 (+107)
- спеціальна техніка – 4 019 (+0).
Дані уточнюються.