Сили оборони ліквідували 1010 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні близько 1 183 620 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1010 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 183 620 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.12.25 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 183 620 (+1 010)

танків – 11 404 (+1)

бойових броньованих машин – 23 692 (+1)

артилерійських систем – 34 969 (+25)

РСЗВ – 1 563 (+0)

засоби ППО – 1 253 (+0)

літаків – 431 (+0)

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 89 066 (+177)

крилаті ракети – 4 058 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 69 350 (+107)

спеціальна техніка – 4 019 (+0).

Дані уточнюються.