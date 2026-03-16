Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону

Хейтери висмикнули з контексту його слова про напад на військового ТЦК в Закарпатській області.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді «Мадяр» відповів на критику його слів про неприпустимість застосування цивільними сили проти військових.

У дописі в Telegram він підкреслив, що його звернення стосувалося нарощення ворогом чисельності дронарів до ста тисяч осіб вже у квітні 2026 та пропозиції долучитися добровольцями до СБС у обхід ТЦК з гарантованою службою за обраним напрямком. Він додав, що хейтери висмикнули з контексту його слова про напад на військового ТЦК в Закарпатській області, яка є рідним регіоном командувача.

"Добровольці, що зробили свій вибір стати на захист Неньки свідомо (незалежно від термінів, у перший день вторгнення чи позавчора) - це була і є якісна складова війська українського, його стрижень.

Нащо це твердження тут? Як відправна точка, кого саме і чому пріоритетно потребуємо до складу СБС: тих, що добровільно зголосилися, без примусу та застосування сили. Серед залишку свідомих та притомних, не задіяних у підприємствах військово-орієнтованого блоку економіки, не схемщиків та хитрунів, що обирають «менше з двох зол». ЗА. Ти нам потрібен", – сказав він.

”Мадяр” наголосив, що не засуджує законний виїзд з України.

”Умисне ухилення від призову- кримінальний злочин, рішуче засуджую. Передбачає притягнення до відповідальності, у правовий спосіб. Громадянська позиція: ЗА посилення відповідальності, хоч і не маю на те навіть дорадчого голосу чи впливу”, – зазначив він.

Командувач СБС вважає силові методи ТЦК з залучення військовозобовʼязаних (бусифікацію) та повернення «бігаючих» неприпустимим.

”Рішуче засуджую, ніколи не підтримував та не виправдовуватиму насильство. Перетинаєш межу закону, перевищуєш повноваження – ти скоюєш злочин. Скоїв злочин – відповідай. ЗА посилення відповідальності, але радше – ЗА зміну підходів до забезпечення мобілізації”, – сказав він.

Так само він проти застосування фізичного насильства проти будь-яких військовослужбовців.

”Навіть риторика така є неприпустимою, але то швидко не викорінити, час все стерпить. ЗА посилення відповідальності за побиття та насильство (у тому числі за підбурення та провокування)”, – сказав він, порадивши поцікавитися числом тих, хто служить в ТЦК після поранення на фронті.