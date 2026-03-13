Військова освіта пропонує не лише безкоштовне навчання, а й повне державне забезпечення та гарантоване працевлаштування після випуску.

В Україні триває вступна кампанія до вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ). У 1 центрі рекрутингу розповіли про умови вступу, перелік актуальних спеціальностей та соціальні гарантії, які отримують курсанти у 2026 році. Військова освіта пропонує не лише безкоштовне навчання, а й повне державне забезпечення та гарантоване працевлаштування після випуску.

"Курсанти ВВНЗ також мають значну фінансову перевагу порівняно зі студентами цивільних вишів. Вже на першому курсі базове грошове забезпечення становить близько 10 000 грн на місяць. Для порівняння: мінімальна стипендія у цивільних закладах лише повинна зрости з 1 вересня до 4000 грн", – розповідає виданню LB.UA офіцер 1 центру рекрутингу Ілля Абель.

Розмір виплат залежить від курсу, успішності та соціального статусу:

I–II курс: від 9 646 до 10 320 грн (для дітей-сиріт – від 14 561 до 15 109 грн);

III–IV курс: від 9 970 до 10 524 грн (для дітей-сиріт – від 14 759 до 15 508 грн);

при цьому відмінники та курсанти IV курсу, які проходять стажування, можуть отримувати до 22 854 грн, а діти-сироти з відмінною успішністю – до 27 838 грн.

Окрім фінансових виплат, курсанти забезпечуються безкоштовним проживанням, триразовим харчуванням, військовою формою та медичним обслуговуванням.

Де здійснюється підготовка майбутніх офіцерів?

У 1 центрі рекрутингу наголошують, що держава пропонує широкий вибір спеціальностей у профільних закладах по всій країні. До переліку ВВНЗ, які здійснюють набір у 2026 році, входять:

Національний університет оборони України (фізичне виховання та фізкультурно-спортивна реабілітація);

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут (кібербезпека, зв'язок, автоматизовані системи);

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (механізовані, інженерні, ракетні війська та артилерія);

Військова академія у м. Одеса (ДШВ, морська піхота, військова розвідка, ССО, логістика);

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба (авіація, ППО, БпЛА, радіоелектронні системи);

Житомирський військовий інститут імені Сергія Корольова (радіоелектронна та космічна розвідка, РЕБ, безпілотні системи).

Військовий інститут танкових військ НТУ "ХПІ" (танкові війська, РХБ захист);

Інститут Військово-Морських Сил НУ "ОМА" (корабельне озброєння, навігація);

Військово-юридичний інститут НЮУ ім. Я. Мудрого (військова юриспруденція);

Військовий інститут КНУ ім. Т. Шевченка (військовий переклад, політологія, психологія, журналістика, фінанси).

Вступити до ВВНЗ можуть громадяни України віком від 17 до 30 років. Для цього необхідно звернутися до 1 центру рекрутингу, якщо обираєте ВВНЗ, які готують фахівці для Сухопутних військ, чи ТЦК та СП, пройти медичний і психологічний відбір, іспит з фізпідготовки та надати результати ЗНО/НМТ.