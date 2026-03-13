ООН задокументувала понад 1200 випадків незаконної депортації українських дітей до РФ

Понад 80% досі перебуває під контролем окупантів. 

Російські військовослужбовці патрулюють вулиці Скадовська, Херсонська область, 20 травня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

Незалежна міжнародна комісія ООН на 61-й сесії Ради з прав людини представила новий звіт, у якому зафіксовані масштабні факти незаконного вивезення українських дітей до Росії та на тимчасово окуповані території. 

Про це повідомило Мінсоцполітики.

За даними розслідування, встановили щонайменше 1205 випадків депортації дітей із Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської та Миколаївської областей.

Згідно з документом, понад 80% цих дітей досі перебувають під контролем окупантів. 

Схема вивезення була така: спочатку дітей доправляли до «транзитних центрів», а згодом розподіляли між установами та сім’ями у 21 регіоні РФ. Комісія наголошує, що українські діти перебувають там протягом невизначеного часу, а їхні батьки чи опікуни місяцями, а іноді й роками, позбавлені інформації про їхнє місцеперебування.

Особливу увагу у звіті приділили примусовій інтеграції: дітям масово надавали російське громадянство і вносили їхні дані до баз для подальшого усиновлення або передачі під опіку в російські родини.

  • Міністерство юстиції України та Міжнародний кримінальний суд домовилися про посилення співпраці у розслідуванні воєнних злочинів Росії. Наразі реєстр депортованих або примусово переміщених дітей наразі містить дані про 19 950 неповнолітніх. Ще понад 650 справ перебувають на стадії розгляду. 
  • У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Владіміра Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової за викрадення українських дітей.
  • У липні 2023 року Львова-Бєлова заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення "прийняла" близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти.
  • Міжнародна комісія ООН назвала злочином проти людяності депортацію та нелегальне переміщення Росією дітей з окупованих територій України, а затримку в репатріації цих дітей - військовим злочином.
