ООН задокументувала понад 1200 випадків незаконної депортації українських дітей до РФ

Незалежна міжнародна комісія ООН на 61-й сесії Ради з прав людини представила новий звіт, у якому зафіксовані масштабні факти незаконного вивезення українських дітей до Росії та на тимчасово окуповані території.

Про це повідомило Мінсоцполітики.

За даними розслідування, встановили щонайменше 1205 випадків депортації дітей із Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської та Миколаївської областей.

Згідно з документом, понад 80% цих дітей досі перебувають під контролем окупантів.

Схема вивезення була така: спочатку дітей доправляли до «транзитних центрів», а згодом розподіляли між установами та сім’ями у 21 регіоні РФ. Комісія наголошує, що українські діти перебувають там протягом невизначеного часу, а їхні батьки чи опікуни місяцями, а іноді й роками, позбавлені інформації про їхнє місцеперебування.

Особливу увагу у звіті приділили примусовій інтеграції: дітям масово надавали російське громадянство і вносили їхні дані до баз для подальшого усиновлення або передачі під опіку в російські родини.