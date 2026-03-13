Депутата Черкаської міськради судитимуть за приховування мільйонних статків та елітних авто

Офіс Генерального прокурора і Нацполіція скерували до суду обвинувальний акт щодо депутата Черкаської міської ради.

Про це повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції.

Підставою стали матеріали повної перевірки декларації депутата за 2023 рік. Йому інкримінують умисне внесення недостовірних відомостей до декларації на загальну суму понад 10 мільйонів гривень.

Під час перевірки встановили, що депутат не вказав у звітності грошові активи родини на суму 9,7 млн грн. Саме за ці кошти у 2023 році він разом із дружиною придбав три елітні автомобілі: BMW X6 вартістю понад $123 тисzx, Mercedes-Benz S350D за $100 тисяч та BMW M3. Останній за документами нібито коштував дружині лише 10 тисяч гривень, хоча його реальна ринкова вартість перевищує $100 тисяч.

Окрім автопарку, декларант «забув» вказати ще близько 300 тис. грн на власних банківських рахунках.