Справу про смертельне поранення військовослужбовця у Львові передали до суду

Підозрюваному, серед іншого, інкриміновано умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу.

Прокурори Франківської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 31-річного мешканця Львова, якого обвинувачують у смертельному пораненні військовослужбовця та заподіянні травм ще двом.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Подія сталася на початку грудня 2025 року в районі вулиці Єфремова у Львові.

Близько 20:00 військовослужбовці Галицько-Франківського ОРТЦК та СП разом із поліцейськими зупинили чоловіка мобілізаційного віку для перевірки документів.

“Перебуваючи в салоні автомобіля разом із військовими, він дістав саморобний ніж і вдарив одного з них у стегно, а іншого – кулаком у обличчя. Нападника затримали того ж вечора у порядку ст. 208 КПК України”, – зазначили прокурори.

Унаслідок поранення стегнової артерії та вени один військовослужбовець зазнав масивної крововтрати і наступного ранку помер у лікарні. Загиблий був ветераном бойових дій: брав участь в АТО, а під час повномасштабного вторгнення служив зв’язківцем і оператором радіолокаційної станції. У червні 2025 року за станом здоров’я його перевели до ТЦК та СП.

Ще двоє військовослужбовців отримали хімічні опіки очей, один із них – травми обличчя.

Чоловіку інкриміновано умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу, а також умисне заподіяння тілесних ушкоджень службовій особі, у зв'язку з її службовою діяльністю.