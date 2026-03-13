Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині за добу внаслідок ворожих обстрілів постраждали 6 людей

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння.

На Харківщині за добу внаслідок ворожих обстрілів постраждали 6 людей
Фото: Новинарня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 14 населених пунктів Харківської області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

Внаслідок обстрілів постраждали 6 людей:

  • у сел. Золочів постраждали 62-річна жінка, 42-річний і 35-річний чоловіки; 
  • у с. Зарожне Чугуївської громади зазнали гострої реакції на стрес чоловіки 25, 30, 32 років. 

Також медики надали допомогу 65-річному чоловіку, який 5 березня постраждав у с. Старовірівка Шевченківської громади.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 1 РСЗВ;
  • 2 КАБ;
  • 14 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 1 БпЛА типу «Молнія»;
  • 2 fpv-дрони;
  • 18 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль комунальної служби, цивільне підприємство (сел. Золочів);
  • у Куп’янському районі пошкоджено гараж (сел. Великий Бурлук); 
  • в Ізюмському районі пошкоджено приватні будинки (сел. Борова), багатоквартирний і приватний будинки (м. Балаклія); 
  • у Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Черкаські Тишки); 
  • у Чугуївському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство (с. Зарожне), 2 вантажні автомобілі, 2 комбайни, трактор (с. Кочеток).  

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 206 людей.

Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 22 509 людей.

Упродовж минулої доби зафіксовано 154 бойові зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік населеного пункту Зибине.

На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував у напрямку населених пунктів Подоли та Глушківка.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies