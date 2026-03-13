На Харківщині за добу внаслідок ворожих обстрілів постраждали 6 людей

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 14 населених пунктів Харківської області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
Внаслідок обстрілів постраждали 6 людей:
- у сел. Золочів постраждали 62-річна жінка, 42-річний і 35-річний чоловіки;
- у с. Зарожне Чугуївської громади зазнали гострої реакції на стрес чоловіки 25, 30, 32 років.
Також медики надали допомогу 65-річному чоловіку, який 5 березня постраждав у с. Старовірівка Шевченківської громади.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 1 РСЗВ;
- 2 КАБ;
- 14 БпЛА типу «Герань-2»;
- 1 БпЛА типу «Ланцет»;
- 1 БпЛА типу «Молнія»;
- 2 fpv-дрони;
- 18 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль комунальної служби, цивільне підприємство (сел. Золочів);
- у Куп’янському районі пошкоджено гараж (сел. Великий Бурлук);
- в Ізюмському районі пошкоджено приватні будинки (сел. Борова), багатоквартирний і приватний будинки (м. Балаклія);
- у Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Черкаські Тишки);
- у Чугуївському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство (с. Зарожне), 2 вантажні автомобілі, 2 комбайни, трактор (с. Кочеток).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 206 людей.
Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 22 509 людей.
Упродовж минулої доби зафіксовано 154 бойові зіткнення.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік населеного пункту Зибине.
На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував у напрямку населених пунктів Подоли та Глушківка.