Начальника складу військової частини на Одещині підозрюють у розпродажі дронів

Частину техніки військовослужбовець здав до ломбарду, іншу – продав за заниженою ціною.

ДБР повідомило про підозру начальнику складу військової частини, якого підозрюють у розпродажі безпілотників, призначених для оборони півдня України.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Працівники ДБР викрили та затримали начальника відділення забезпечення функціонування безпілотних авіаційних комплексів і засобів протидії безпілотним повітряним суднам однієї з військових частин на Одещині.

Слідство встановило, що посадовець привласнив військове майно, яке зберігалося на складі для потреб оборони Південного регіону. Зокрема, він викрав розвідувальні безпілотники та обладнання для протидії ворожим БПЛА.

Через такі дії військовослужбовця державі завдано збитків на понад 5,4 млн грн.

6 березня 2026 року працівники ДБР затримали фігуранта. Йому повідомлено про підозру у викраденні військового майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави 5,4 млн грн.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.