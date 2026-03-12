Освітня омбудсманка: 41% громад зменшили надбавки вчителям попри наявність коштів

При цьому 120 із цих громад мають на рахунках залишки освітньої субвенції понад 1 млн грн.

На засіданні Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій оприлюднили дані, згідно з якими 603 територіальні громади (41%) зменшили розмір надбавки за престижність праці педагогічним працівникам у січні.

Про це повідомила освітня омбудсменка Надія Лещик.

120 із цих громад мають на рахунках залишки освітньої субвенції понад 1 млн грн, проте все одно пішли на урізання виплат, додала Лещик.

Згідно зі статистикою МОН та Комітету, ситуація з виплатами по країні є неоднорідною. Лише 187 громад (12,7%) виплачують вчителям максимальну надбавку в розмірі 30%. Водночас понад третина громад (507) тримають виплати на рівні 10–20%, а 102 громади встановили мінімально можливі 5%. Шість громад взагалі припинили виплату надбавки, пояснюючи це критичною фінансовою ситуацією або призупиненням навчання.

Лещик додала, що позитивним моментом є те, що 578 громад (39%) змогли підвищити надбавки порівняно з листопадом 2025 року, що відповідає державній політиці посилення підтримки вчителів. Комітет ВР планує провести ретельний аналіз діяльності тих громад, які зменшили доплати за наявності невикористаних цільових коштів. Це має допомогти з’ясувати реальні причини економії на педагогах та забезпечити справедливий розподіл освітньої субвенції.