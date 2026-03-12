На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ГоловнаСуспільствоОсвіта

Освітня омбудсманка: 41% громад зменшили надбавки вчителям попри наявність коштів

При цьому 120 із цих громад мають на рахунках залишки освітньої субвенції понад 1 млн грн.

Освітня омбудсманка: 41% громад зменшили надбавки вчителям попри наявність коштів
освітня омбудсманка Надія Лещик
Фото: nus.org.ua

На засіданні Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій оприлюднили дані, згідно з якими 603 територіальні громади (41%) зменшили розмір надбавки за престижність праці педагогічним працівникам у січні. 

Про це повідомила освітня омбудсменка Надія Лещик.

120 із цих громад мають на рахунках залишки освітньої субвенції понад 1 млн грн, проте все одно пішли на урізання виплат, додала Лещик.

Згідно зі статистикою МОН та Комітету, ситуація з виплатами по країні є неоднорідною. Лише 187 громад (12,7%) виплачують вчителям максимальну надбавку в розмірі 30%. Водночас понад третина громад (507) тримають виплати на рівні 10–20%, а 102 громади встановили мінімально можливі 5%. Шість громад взагалі припинили виплату надбавки, пояснюючи це критичною фінансовою ситуацією або призупиненням навчання.

Лещик додала, що позитивним моментом є те, що 578 громад (39%) змогли підвищити надбавки порівняно з листопадом 2025 року, що відповідає державній політиці посилення підтримки вчителів. Комітет ВР планує провести ретельний аналіз діяльності тих громад, які зменшили доплати за наявності невикористаних цільових коштів. Це має допомогти з’ясувати реальні причини економії на педагогах та забезпечити справедливий розподіл освітньої субвенції.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies