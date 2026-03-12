Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Міноборони назвало найпопулярніші спеціальності серед добровольців

Пілоти керують дронами FPV
Фото: EPA/UPG

Третина добровольців, які долучилися до Сил оборони в січні-лютому, обрали спеціальності, пов’язані з безпілотниками.

Про це повідомило Міністерство оборони.

"Однією з ключових переваг приєднання до Сил оборони України через систему рекрутингу є можливість для кандидата самостійно обрати не лише конкретний підрозділ, а й військову спеціальність, що максимально відповідає його запитам. Завдяки цьому фахівець приходить на посаду, де його знання та вміння з цивільного життя вже є фундаментом для ефективної служби", - йдеться в повідомленні.

Міноборони також назвало п'ять спеціальностей, які найчастіше вибирали добровольці у січні та лютому 2026 року.

1. БпЛА. За даними 1-го Центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ, кожен третій кандидат (33%) обрав фах оператора або пілота БпЛА.

Ці посади передбачають керування безпілотниками для розвідки, спостереження, коригування вогню та безпосередньо нанесення вогневого ураження. Підрозділи віддають перевагу кандидатам 18-45 років, які мають базові технічні навички, можуть зберігати уважність та концентрацію протягом тривалого часу.

2. Водії. Друге місце за популярністю посідають водії (18%). Добровольці, які обрали цей фах, займатимуться перевезенням особового складу, техніки, боєприпасів та евакуацією поранених. На посади водія, водія-санітара, водія-механіка шукають кандидатів 18–50 років з посвідченням водія (категорії B, C, D або CE), базовим знанням техніки та фізичною витривалістю.

3. РЕБ, РЕР. Замикають трійку лідерів оператори технічних систем (РЕБ, РЕР та зв’язок) – 13%. Попит на фахівців, здатних протидіяти ворожим засобам радіоелектронної боротьби, залишається стабільно високим. До кандидатів на ці посади висувають такі вимоги: вік 18–45 років, технічне мислення, базові навички роботи з електронікою, готовність до навчання.

4. Командири підрозділів. Близько 7% рекрутів виявили готовність брати на себе відповідальність як командири відділень та взводів. Зазвичай на ці посади шукають добровольців віком 21–45 років з лідерськими якостями, хорошою фізичною підготовкою. Віддають перевагу тим, хто має військовий досвід.

5. Майстри та технічні спеціалісти. Приблизно 6% кандидатів обрали спеціальність майстра чи інші технічні спеціальності, що забезпечують життєдіяльність війська. Вони займатимуться ремонтом та обслуговуванням техніки, обладнання та озброєння. На ці спеціальності переважно беруть добровольців віком 18–50 років з технічною освітою або відповідним досвідом. 

﻿
