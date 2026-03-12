Служба безпеки повідомила, що запобігла новій спробі росіян вчинити теракт у Рівному. Затримали чоловіка, який заклав вибухівку.

Про це повідомили у СБУ.

«Завдяки діям на випередження СБУ затримала агента рф «на гарячому», коли він заклав саморобну бомбу біля кав’ярні у центральному парку, а потім намагався втекти з місця події», – розповіли там.

Зазначається, що замовлення РФ виконував завербований ворогом наркозалежний мешканець Житомира. У поле зору росіян він потрапив, шукаючи «гроші на дозу» в Телеграм-каналах. Згодом цього чоловіка окупанти «відрядили» до Рівного. Там він оселився в орендованій квартирі, де за інструкцією російських спецслужбістів виготовив саморобний вибуховий пристрій (СВП).Встановили, що зловмисник замаскував вибухівку в каструлі та спорядив її гайками для підсилення уражаючої дії.

Фото: СБУ Вибухівка, яку планували закласти у Рівному

Фото: СБУ телефон, що був примотаний до бомби

Після закладання СВП окупанти планували віддалено привести його в дію за допомогою дзвінка на мобільний телефон, який був примотаний до бомби.

Для конспірації фігурант вдягнув військову форму, коли прямував на місце запланованого теракту. Під час обшуку в нього вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили чоловіку про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (пособництво у готуванні до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин чи вибухових пристроїв).

Він перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.