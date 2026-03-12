Упродовж доби російська армія поранила 15 людей у Запоріжжі та Запорізькому районі. Загалом упродовж доби окупанти завдали 780 ударів по 42 населених пунктах Запорізької області.

Як розповів у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров раніше, серед поранених двоє дітей: 11-річний хлопчик та 12-річна дівчинка. У ДСНС кажуть, що у Запоріжжі 12 людей отримали травми різного ступеня тяжкості, з них 8 перебувають у медичних закладах. Рятувальники пишуть, що серед постраждалих є четверо дітей.

Війська РФ здійснили 29 авіаційних ударів по Запоріжжю, Малокатеринівці, Кушугуму, Балабиному, Заливному, Широкому, Лісному, Любицькому, Розумівці, Таврійському, Залізничному, Копанях, Гуляйпільському, Воздвижівці, Чарівному, Долинці, Самійлівці та Гіркому.

449 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Комишуваху, Бабурку, Біленьке, Таврійське, Нижню Хортицю, Юрківку, Розівку, Степногірськ, Приморське, Лук’янівське, Степове, Малі Щербаки, Цвіткове, Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Зелене, Добропілля, Прилуки, Щербаки, Чарівне, Варварівку, Мирне, Преображенку та Гірке.

Зафіксовано 5 обстрілів з РСЗВ по Мирному, Варварівці та Зеленому.

297 артилерійських ударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Лук’янівському, Степовому, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Добропіллю, Варварівці, Чарівному, Зеленому та Прилуках.

Надійшло 155 повідомлень про пошкодження житла, об’єктів інфраструктури та автівок.