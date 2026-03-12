Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Росіяни вбили на Чернігівщині 15-річну дівчину. Її батьки в лікарні

Ворог атакував безпілотником. 

Росіяни вбили на Чернігівщині 15-річну дівчину. Її батьки в лікарні
Наслідки російської атаки на Чернігівщині
Фото: Чернігівська обласна поліція

У Чернігівській області унаслідок дронової атаки росіян загинула 15-річна дівчинка. Її батьків госпіталізували. 

Про це повідомили у обласній поліції, а також у фейсбуці Менської міської ради.

«Сьогодні вночі ворог вкотре атакував Чернігівську область безпілотниками. У Менській громаді Корюківського району внаслідок падіння безпілотника вогнем знищено житловий будинок. Загинула дівчина 2010 року народження, її батьків госпіталізували», – розповіли правоохоронці. 

Наслідки російської атаки на Чернігівщині
Фото: Чернігівська обласна поліція
Наслідки російської атаки на Чернігівщині

У міськраді зазначили, що атака сталася після першої ночі, через удар пошкоджені два житлові будинки. 

На місці працюють поліцейські та рятувальники, зокрема підрозділи Менської та Корюківської громад. Ліквідовують пожежу і надають допомогу постраждалим. 

Сьогодні в Менській громаді - День жалоби за загиблою дитиною.

Правоохоронці внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

