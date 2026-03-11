наслідки російської атаки на Запоріжжя і область, 11 березня 2026 року

Вдень 11 березня у Запоріжжі пролунали вибухи. Росія атакувала в місті інфраструктуру.

Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров.

За його словами, перед тим була загроза застосування керованих авіабомб по місту і області.

Внаслідок ворожої атаки є влучання у багатоповерхівку. Федоров додав, що є травмовані - відомо про шістьох людей. На місці атаки працюють всі служби.

"Наразі відомо про сильні руйнування приватних будинків у Розумівці, а також пошкодження багатоквартирного та приватних будинків у Запоріжжі", - додав згодом очільник області.