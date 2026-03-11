ДПСУ: Росія продовжує перевіряти українську оборону, визначено 12 потенційних напрямків наступу

Російські війська не залишають спроб перевіряти оборону України на різних ділянках та можуть намагатися розширити зону контролю.

Про це на брифінгу в Укрінформі повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"В смугах оборони підрозділів ДПСУ та Збройних сил України російські війська продовжують намагатися перевіряти українську оборону", – зазначив він.

За словами Демченка, наразі спостерігається перегрупування сил противника, зокрема у межах Вовчанської громади на напрямках населених пунктів Дігтярне, Піщане, Рибалкине. Також ворог веде активну повітряну розвідку.

Українське командування визначило 12 потенційних ділянок, де противник може намагатися посилити тиск силами від штурмової роти до батальйону. Демченко наголосив, що наразі ворог не може просунутися, проте весняний та літній період може стати сприятливим для використання штурмових груп.

Водночас Сили оборони України продовжують стримувати ворога ще на підступах до державного кордону.

"Передчуття таке, що ворог буде намагатися створювати "буферну зону" та досягати більших результатів. На цей момент цього не відмічається, однак подібні спроби триватимуть", – підкреслив речник ДПСУ.