Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Армія РФ атакувала житловий будинок у місті Мерефа на Харківщині, є постраждалі

Серед поранених 6-річна дитина.

наслідки російських ударів по Харківській області
Фото: Національна поліція Харківської області

Армія РФ атакувала дроном житловий будинок на території міста Мерефа Харківської області. Постраждали четверо людей.

Про це повідомила Національна поліція.

Сьогодні, 11 березня внаслідок влучання ворожого БпЛА у житловий будинок у місті Мерефа сталася пожежа. Пошкоджень зазнали приватні будинки та поруч припарковані цивільні автомобілі.

Відомо, що 61-річний чоловік та 74-річна жінка дістали поранення. У 37-річної жінки та в шестирічної дівчинки сталася гостра реакція на стрес.

На місці ворожого удару працюють поліцейські та інші профільні служби. Слідчі документують наслідки атаки.

