Армія РФ атакувала житловий будинок у місті Мерефа на Харківщині, є постраждалі

Армія РФ атакувала дроном житловий будинок на території міста Мерефа Харківської області. Постраждали четверо людей.

Про це повідомила Національна поліція.

Сьогодні, 11 березня внаслідок влучання ворожого БпЛА у житловий будинок у місті Мерефа сталася пожежа. Пошкоджень зазнали приватні будинки та поруч припарковані цивільні автомобілі.

Відомо, що 61-річний чоловік та 74-річна жінка дістали поранення. У 37-річної жінки та в шестирічної дівчинки сталася гостра реакція на стрес.

На місці ворожого удару працюють поліцейські та інші профільні служби. Слідчі документують наслідки атаки.