​Суд виніс вирок зрадниці, яка шпигувала у лавах Нацгвардії

Довічне ув’язнення з конфіскацією майна отримала агентка російської воєнної розвідки, яка діяла всередині Національної гвардії України.

Про це повідомила Служба безпеки.

Зрадницею виявилася контрактниця, котра обіймала посаду радіотелеграфістки вузла зв’язку. Перебуваючи безпосередньо у лавах захисників Харківщини, вона передавала росіянам розшифрування сигналів бойового управління ППО.

Завдяки цій інформації російські війська намагалися знайти «сліпі зони» українських радіолокаційних станцій, щоб безперешкодно атакувати Харків.

Крім шпигунства за ППО, засуджена обходила місто для фіксації локацій інших підрозділів Сил оборони та намагалася приховано випитувати координати об’єктів у своїх знайомих військовослужбовців. СБУ затримала агентку ще у вересні 2024 року на початковому етапі її діяльності, що дозволило вчасно убезпечити позиції українських військових.

Під час обшуків у затриманої знайшли смартфон із доказами листування з ворогом та прокремлівськими дописами, у яких вона підтримувала окупацію Криму і Донбасу. Суд визнав жінку винною у державній зраді та виправдовуванні російської агресії.