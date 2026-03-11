У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ГоловнаСуспільствоВійна

​Суд виніс вирок зрадниці, яка шпигувала у лавах Нацгвардії

Зловмисниця передавала росіянам розшифрування сигналів бойового управління ППО.

​Суд виніс вирок зрадниці, яка шпигувала у лавах Нацгвардії
арешт
Фото: Укрінформ

Довічне ув’язнення з конфіскацією майна отримала агентка російської воєнної розвідки, яка діяла всередині Національної гвардії України. 

Про це повідомила Служба безпеки.

Зрадницею виявилася контрактниця, котра обіймала посаду радіотелеграфістки вузла зв’язку. Перебуваючи безпосередньо у лавах захисників Харківщини, вона передавала росіянам розшифрування сигналів бойового управління ППО.

Завдяки цій інформації російські війська намагалися знайти «сліпі зони» українських радіолокаційних станцій, щоб безперешкодно атакувати Харків. 

Крім шпигунства за ППО, засуджена обходила місто для фіксації локацій інших підрозділів Сил оборони та намагалася приховано випитувати координати об’єктів у своїх знайомих військовослужбовців. СБУ затримала агентку ще у вересні 2024 року на початковому етапі її діяльності, що дозволило вчасно убезпечити позиції українських військових.

Під час обшуків у затриманої знайшли смартфон із доказами листування з ворогом та прокремлівськими дописами, у яких вона підтримувала окупацію Криму і Донбасу. Суд визнав жінку винною у державній зраді та виправдовуванні російської агресії. 

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies