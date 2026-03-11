Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом "Дружба"
Апеляційна палата ВАКС скасувала підозру гендиректору ДП "Ліси України" Болоховцю

За словами адвоката, суд визнав необґрунтованість звинувачень. 

Апеляційна палата ВАКС скасувала підозру гендиректору ДП "Ліси України" Болоховцю
Ілюстративне фото
Фото: Зоряна Стельмах

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала підозру генеральному директору ДП "Ліси України" Юрію Болоховцю.

Про це повідомив адвокат Володимир Владимиров у Facebook.

Згідно із повідомленням юридичної компанії Advanq Law Firm (ADVANQ), яка здійснювала захист, ухвала суду є остаточною та не підлягає оскарженню. За словами адвоката, суд визнав необґрунтованість звинувачень, які висувалися очільнику держпідприємства.

"Ще до передачі справи в НАБУ слідство виконало колосальну роботу, зібравши обсяг матеріалів, але так і не змогло знайти підтверджень захоплення земельних ділянок, отримання та легалізації незаконних коштів або перевищення службових повноважень. Чотири з п’яти звинувачень не підтвердилися ще на етапі слідства, а у суді нам вдалося довести необґрунтованість останнього", - зазначив Владимиров.

Він підкреслив, що причиною переслідування Болоховця стала лісова реформа, в результаті якої "стара система була зруйнована, а мільярдні прибутки від реалізації державної деревини почали сплачуватися в бюджет".

Адвокат нагадав, що минулого року Болоховця два місяці тримали під вартою з призначенням "нереалістичного розміру застави", а тиску та інформаційних атак зазнали також його родина, колеги та захисники. При цьому він висловив повагу антикорупційній вертикалі за об’єктивний аналіз матеріалів попри зовнішній тиск.

  • Болоховцю було повідомлено про підозру у липні 2025 року. Під час слідства він перебував під вартою з можливістю внесення застави.
  • ДП "Ліси України" є одним із найбільших лісокористувачів Європи та входить до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України. В управлінні підприємства перебуває 6,6 млн га земель державного лісового фонду.
﻿
