Апеляційна палата ВАКС скасувала підозру гендиректору ДП "Ліси України" Болоховцю

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала підозру генеральному директору ДП "Ліси України" Юрію Болоховцю.

Про це повідомив адвокат Володимир Владимиров у Facebook.

Згідно із повідомленням юридичної компанії Advanq Law Firm (ADVANQ), яка здійснювала захист, ухвала суду є остаточною та не підлягає оскарженню. За словами адвоката, суд визнав необґрунтованість звинувачень, які висувалися очільнику держпідприємства.

"Ще до передачі справи в НАБУ слідство виконало колосальну роботу, зібравши обсяг матеріалів, але так і не змогло знайти підтверджень захоплення земельних ділянок, отримання та легалізації незаконних коштів або перевищення службових повноважень. Чотири з п’яти звинувачень не підтвердилися ще на етапі слідства, а у суді нам вдалося довести необґрунтованість останнього", - зазначив Владимиров.

Він підкреслив, що причиною переслідування Болоховця стала лісова реформа, в результаті якої "стара система була зруйнована, а мільярдні прибутки від реалізації державної деревини почали сплачуватися в бюджет".

Адвокат нагадав, що минулого року Болоховця два місяці тримали під вартою з призначенням "нереалістичного розміру застави", а тиску та інформаційних атак зазнали також його родина, колеги та захисники. При цьому він висловив повагу антикорупційній вертикалі за об’єктивний аналіз матеріалів попри зовнішній тиск.