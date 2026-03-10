Генштаб ЗСУ: росіяни тиснуть на Гуляйпільському, Костянтинівському і Покровському напрямках

Станом на 16:00 10 березня кількість атак росіян на фронті сягнула 48.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Продовжуються обстріли прикордонних районів, зокрема, на Сумщині постраждали населені пункти: Кучерівка, Шалигіне, Іскрисківщина, Рижівка, Уланове, Будки, Ходине. У Чернігівській області: Ясна Поляна, Орлинівка, Костобобрів, Сеньківка. На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 65 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, два з яких – із застосуванням РСЗВ. На Південно–Слобожанському противник один раз атакував у бік населеного пункту Зибине. На Куп’янському напрямку росіяни чотири рази наступали у бік Петропавлівки та Новоплатонівки. На Лиманському українські воїни відбивали одну спробу загарбників просунутися в бік Дробишевого. На Слов’янському окупанти тричі намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Рай-Олександрівки та Закітного. Дві атаки тривають. На Краматорському і Придніпровському напрямках активних наступальних дій ворога не зафіксували. На Костянтинівському загарбники здійснили 11 наступальних дій поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Софіївки та Новопавлівки. Два бої тривають. На Покровському росіяни 11 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Мирноград, Шевченко, Гришине, Удачне, Новомиколаївка та Новопавлівка. Одне боєзіткнення іще не завершено. На Олександрівському ворог двічі наступав у бік Тернового та Новогригорівки. Одна атака триває. Крім того, Іванівка та Покровське зазнали авіаударів. На Гуляйпільському відбулися 13 атак у районі Гуляйполя, Залізничного, Гуляйпільського, Зарічного, Варварівки, Лугівського, Мирного. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвижівки, Новоселівки, Чарівного та Долинки. Два боєзіткнення тривають. На Оріхівському напрямку ворог атакував у напрямку Щербаків та Павлівки. Район Блакитного зазнав авіаудару.