Життя

Колишню військову лікарку з Дніпра підозрюють у продажі фальшивих довідок для ухилянтів

Також вона інструктувала “клієнтів”, як поводитися під час проходження ВЛК.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у екслікарки 1,5 млн грн у різній валюті

У Дніпрі ДБР викрило колишню військову лікарку, яка продавала фальшиві медичні висновки про непридатність до служби.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців. 

Вона використовувала професійні зв’язки, щоб оформлювати фіктивні довідки та вигадані діагнози. На їх підставі військовозобов’язаних визнавали непридатними або обмежено придатними.

Також вона інструктувала “клієнтів”, як поводитися під час проходження ВЛК: які скарги озвучувати, як відповідати на запитання лікарів і які симптоми імітувати під час огляду.

Окрему увагу жінка приділяла зовнішньому вигляду військовозобов’язаних. Вона радила приходити на ВЛК у простому одязі, поводитися стримано та не демонструвати достаток. Зокрема, рекомендувала залишати вдома дорогі смартфони, зокрема iPhone, щоб не привертати зайвої уваги членів комісії.

За попередніми оцінками, послугами схеми могли скористатися щонайменше 300 осіб. ДБР ініціюватиме перегляд виданих на підставі таких документів медичних висновків.

В одному із задокументованих епізодів фігурантка пообіцяла військовозобов’язаному оформити непридатність до служби за 20 тис. доларів США. За ці гроші вона мала підготувати фіктивні медичні документи та забезпечити відповідний висновок ВЛК. Під час передачі першої частини неправомірної вигоди – 9 тис. доларів США – її затримали.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 1,5 млн грн у різній валюті, чорнові записи, штампи та печатки медичних установ, бланки одного з районних ТЦК, а також медичну документацію інших осіб, які очікували виготовлення фіктивних висновків.

Колишню військовослужбовицю затримано.

Фігурантці повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Працівники ДБР також встановлюють усіх можливих учасників оборудки, зокрема перевіряють причетність окремих лікарів ВЛК та працівників ТЦК.

﻿
