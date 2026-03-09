122 бойових зіткнення відбулось на фронті від початку доби: найбільше атак на Гуляйпільському напрямку

В напрямку Гуляйполя ворог атакував 28 разів, на Покровському напрямку зафіксована 21 атака.

Від початку доби 9 березня на фронті відбулося 122 бойових зіткнення.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Противник завдав двох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 61 авіаудар, скинув 151 керовану авіабомбу, застосував 3447 дронів-камікадзе та здійснив 2849 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав чотири авіаудари, скинув вісім авіабомб, здійснив 104 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири– із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку російські окупанти двічі атакували позиції наших оборонців в бік населеного пункту Лиман.

На Куп’янському напрямку ворог два рази атакував у бік населеного пункту Новоплатонівка. Боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили п’ять атак окупантів в бік населених пунктів Ставки, Лиман, Дробишеве та в районі Зарічного.

На Слов’янському напрямку противник 11 разів намагався просунутися вперед в напрямку Різниківки та в районах населених пунктів Закітне, Платонівка, Федорівка. Одне боєзіткнення досі триває.

На Краматорському напрямку ворог один раз атакував у районі Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 13 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка.

На Покровському напрямку ворог здійснив 21 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Гришине, Молодецьке, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та у напрямку Новоолександрівки. Дві атаки триває.За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 41 окупанта та 10 – поранено. Знищено одну артилерійську систему, шість одиниць спеціальної техніки, один склад боєприпасів, одиницю автомобільного транспорту, пошкоджено три танки, три артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, п’ять одиниць автомобільного транспорту та шість укриттів ворога. Знищено або подавлено 152 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог п’ять разів наступав у районах населених пунктів Іванівка, Добропілля, Тернове, Березове, Нове Запоріжжя. Одне боєзіткнення триває. Авіаударів противника зазнали Коломійці, Чорненкове, Писанці, Гаврилівка та Орли.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 28 атак у районі Мирного, Лугівського, Гуляйполя та у бік населених пунктів Залізничне, Варварівка, Староукраїнка, Зелене, Оленокостянтинівка. Сили оборони стримують натиск, уже відбито 24 атаки. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Прилуки, Чарівне, Гуляйпільське, Лісне, Копані, Долинка, Гірке, Чарівне.

На Оріхівському напрямку відбулося одне боєзіткнення в напрямку Приморського. Авіаударів зазнали Веселянка та Приморське.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.