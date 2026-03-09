Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ГоловнаСуспільствоЖиття

Київрада не змогла ухвалити план стійкості через відсутність кворуму

Засідання перенесли на вівторок, 10 березня.

Київрада не змогла ухвалити план стійкості через відсутність кворуму
засідання Київради (архів)
Фото: Пресслужба Київради

Позачергове засідання Київської міської ради, під час якого депутати мали обговорити і ухвалити проєкт плану стійкості на наступний опалювальний сезон, не відбулося через відсутність кворуму.

Про це повідомляє Суспільне.

За результатами сигнального голосування, у сесійній залі були лише 58 депутатів

"У майже повному складі були присутні тільки три фракції: "Удар", "Європейська Солідарність" і "Єдність". Решти було надзвичай но мало, через це 58 тільки людей в залі", - зазначив заступник голови КМДА і голова фракції "Європейська Солідарність" Володимир Прокопів.

Те, що частина депутатів не зібралися на позачергове засідання, міський голова Віталій Кличко назвав "політичною складовою". Він нагадав, що Київ презентував план енергостійкості на засіданні РНБО 3 березня, але документ не затвердили. 

За його словами, без допомоги держави втілити план стійкості Київ не зможе. Йдеться, зокрема, про фінансову підтримку і про спрощення бюрократичних процедур.

На погоджувальній раді вирішили перенести засідання вівторок, 10 березня, на 13:00.

Контекст

  • 3 березня президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО, на якому затвердили плани стійкості для всіх областей та обласних центрів, крім Києва. Зеленський повідомив, що столиці дали додатковий тиждень для оновлення та захисту плану підготовки до наступного опалювального сезону.
  • Міський голова Кличко зауважив, що комплексний план стійкості, який представили на засіданні РНБО, потребує участі і допомоги держави. Пропозиції до плану вчасно подали Мінрозвитку громад та територій, а до його розробки залучали експертів енергетичної галузі.В.о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв також оприлюднив відкриту частину енергоплану стійкості столиці.
  • 5 березня Зеленський заявив, що Київ досі не подав план стійкості на наступний опалювальний сезон для затвердження урядом. А міський голова повідомив, що позачергове засідання Київради, на якому ухвалять проєкт плану, проведуть 9 березня.
﻿
