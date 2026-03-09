Київрада не змогла ухвалити план стійкості через відсутність кворуму

Позачергове засідання Київської міської ради, під час якого депутати мали обговорити і ухвалити проєкт плану стійкості на наступний опалювальний сезон, не відбулося через відсутність кворуму.

Про це повідомляє Суспільне.

За результатами сигнального голосування, у сесійній залі були лише 58 депутатів

"У майже повному складі були присутні тільки три фракції: "Удар", "Європейська Солідарність" і "Єдність". Решти було надзвичай но мало, через це 58 тільки людей в залі", - зазначив заступник голови КМДА і голова фракції "Європейська Солідарність" Володимир Прокопів.

Те, що частина депутатів не зібралися на позачергове засідання, міський голова Віталій Кличко назвав "політичною складовою". Він нагадав, що Київ презентував план енергостійкості на засіданні РНБО 3 березня, але документ не затвердили.

За його словами, без допомоги держави втілити план стійкості Київ не зможе. Йдеться, зокрема, про фінансову підтримку і про спрощення бюрократичних процедур.

На погоджувальній раді вирішили перенести засідання вівторок, 10 березня, на 13:00.

Контекст