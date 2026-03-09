Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Сирський: за місяць Десантно-штурмові війська взяли під контроль 285,6 кв. км

Наступальна операція на Олександрівському напрямку триває. 

Сирський: за місяць Десантно-штурмові війська взяли під контроль 285,6 кв. км
Олесандр Сирський
Фото: Олесандр Сирський

Російське угруповання кількісно переважає майже втричі. Але через активні дії Сил оборони окупанти змушені переносити дати запланованих операцій та перекидати війська з інших напрямків, сказав у Facebook головком Олександр Сирський за результатами підсумкової за місяць наради. 

Українська контрнаступальна операція триває. За місяць ДШВ відновили контроль над 285,6 кв. км на Олександрівському напрямку, а загалом звільнили понад 400 квадратних кілометрів території.

"Дістаємо противника також і на його території. Засобами DeepStrike у лютому було уражено 85 цілей. З урахуванням попередніх періодів, маємо кумулятивний ефект – зменшення загальних обсягів переробки нафти в рф на 24,8", – сказав головнокомандувач.

За його інформацією, в лютому Росія на 18 % зменшила використання FPV – імовірно, завдяки ураженню її арсеналів. 

  • Олександрівський напрямок важливий для Росії для повної окупації Донецької області. Ворог намагався просунутися вздовж шосе Донецьк – Запоріжжя, прорватися до Покровського, що, сприяти захопленню Гуляйполя, пояснював Віктор Кевлюк. 
  • 16 лютого Сирський підтвердив, що в районі Гуляйполя Сили оборони пішли в контрнаступ. 
  • Вперше з часів операції в Курській області Росії Сили оборони України взяли під контроль більше території, ніж за цей час зміг окупувати ворог. 
