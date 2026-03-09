Російське угруповання кількісно переважає майже втричі. Але через активні дії Сил оборони окупанти змушені переносити дати запланованих операцій та перекидати війська з інших напрямків, сказав у Facebook головком Олександр Сирський за результатами підсумкової за місяць наради.

Українська контрнаступальна операція триває. За місяць ДШВ відновили контроль над 285,6 кв. км на Олександрівському напрямку, а загалом звільнили понад 400 квадратних кілометрів території.

"Дістаємо противника також і на його території. Засобами DeepStrike у лютому було уражено 85 цілей. З урахуванням попередніх періодів, маємо кумулятивний ефект – зменшення загальних обсягів переробки нафти в рф на 24,8", – сказав головнокомандувач.

За його інформацією, в лютому Росія на 18 % зменшила використання FPV – імовірно, завдяки ураженню її арсеналів.