Російське угруповання кількісно переважає майже втричі. Але через активні дії Сил оборони окупанти змушені переносити дати запланованих операцій та перекидати війська з інших напрямків, сказав у Facebook головком Олександр Сирський за результатами підсумкової за місяць наради.
Українська контрнаступальна операція триває. За місяць ДШВ відновили контроль над 285,6 кв. км на Олександрівському напрямку, а загалом звільнили понад 400 квадратних кілометрів території.
"Дістаємо противника також і на його території. Засобами DeepStrike у лютому було уражено 85 цілей. З урахуванням попередніх періодів, маємо кумулятивний ефект – зменшення загальних обсягів переробки нафти в рф на 24,8", – сказав головнокомандувач.
За його інформацією, в лютому Росія на 18 % зменшила використання FPV – імовірно, завдяки ураженню її арсеналів.
- Олександрівський напрямок важливий для Росії для повної окупації Донецької області. Ворог намагався просунутися вздовж шосе Донецьк – Запоріжжя, прорватися до Покровського, що, сприяти захопленню Гуляйполя, пояснював Віктор Кевлюк.
- 16 лютого Сирський підтвердив, що в районі Гуляйполя Сили оборони пішли в контрнаступ.
- Вперше з часів операції в Курській області Росії Сили оборони України взяли під контроль більше території, ніж за цей час зміг окупувати ворог.