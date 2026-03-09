На Київщині суд розгляне справу про мінізавод з виготовлення фальсифікованого пального

Незаконно виготовлене пальне зберігалося на нафтобазі, розташованій у Білоцерківському районі. Вилучили паливно-мастильні матеріали і понад 18 млн гривень готівки.

У Київській області підозру отримав організатор у справі про роботу підпільного мінізаводу з виготовлення фальсифікованого пального.

Про це повідомили у Національній поліції.

У липні 2025 року поліцейські припинили діяльність підприємства та вилучили паливно-мастильні матеріали і понад 18 млн гривень готівки.

Слідство встановило, що незаконно виготовлене пальне зберігалося на нафтобазі, розташованій у Білоцерківському районі.

Фальсифіковане пальне реалізовувалося через мережу підконтрольних зловмисникам АЗС без сертифікатів державних стандартів та без відображення у фінансово-господарській документації.

На території Київської, Черкаської областей та у місті Києві, за місцями розташування АЗС та нафтопереробного заводу, вилучено понад 57 тисяч літрів бензину, майже 85 тисяч літрів дизельного пального, 4,5 тисяч літрів скрапленого газу, резервуари для зберігання пального, паливороздавальні колонки, насосне обладнання та вантажні автомобілі з автоцистернами, які використовували для транспортування “товару”.

Орієнтовна вартість вилучених паливно-мастильних матеріалів перевищує 8 млн грн.

Також правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів, де вилучили фінансово-господарську документацію, мобільні телефони, готівку на понад 18 млн гривень у гривневому еквіваленті та чорнові записи.