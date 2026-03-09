Українські дрони уразили ворожу техніку на Донецькому та Запорізькому напрямках.

Протягом останніх днів оператори Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з Центром глибинних уражень знищили ворожі ЗРК "Тор" на Донеччині і РСЗВ "Град" на Запоріжжі.

Про це повідомили у Силах безпілотних систем, оприлюднивши відео ураження.

Завдяки злагодженій роботі операторів 1-го окремого центру СБС у Донецькій області був знищений зенітний ракетний комплекс "Тор".

Крім того, оператори 413-го полку СБС "Рейд" у Запорізькій області знищили реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град".

У Силах безпілотних систем наголошують, що противник продовжує втрачати критично важливу техніку, особовий склад та бойові спроможності, а завдяки роботі СБС цей процес стає безперервним.