Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Оператори Сил безпілотних уразили російські ЗРК "Тор" і реактивну систему "Град"

Українські дрони уразили ворожу техніку на Донецькому та Запорізькому напрямках.

Оператори Сил безпілотних уразили російські ЗРК "Тор" і реактивну систему "Град"
російський ЗРК "Тор" у Севастополі
Фото: АТЕШ

Протягом останніх днів оператори Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з Центром глибинних уражень знищили ворожі ЗРК "Тор" на Донеччині і РСЗВ "Град" на Запоріжжі.

Про це повідомили у Силах безпілотних систем, оприлюднивши відео ураження.

Завдяки злагодженій роботі операторів 1-го окремого центру СБС у Донецькій області був знищений зенітний ракетний комплекс "Тор". 

Крім того, оператори 413-го полку СБС "Рейд" у Запорізькій області знищили реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град". 

У Силах безпілотних систем наголошують, що противник продовжує втрачати критично важливу техніку, особовий склад та бойові спроможності, а завдяки роботі СБС цей процес стає безперервним.

